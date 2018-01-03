В Приморье в страшном ДТП погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате столкновения двух автомобилей на 26-м километре автодороги Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово в Приморье,

Как сообщается на сайте УМВД России по региону, по предварительной информации, водитель автомобиля Nissan Wingroad выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Chaser. В результате ДТП три человека погибли на месте. Еще одного мужчину доставили в больницу, где он скончался.

По факту автоаварии проводится проверка, назначено проведение ряда экспертиз.