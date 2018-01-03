Врачи рассказали об опасном последствии хронического недосыпа

Ученые из Школы медицины при Университете Вашингтона в Сент-Луисе рассказали о последствиях бессонных ночей. По словам специалистов, недостаток сна способствует развитию болезни Альцгеймера.

Результаты исследования опубликованы на сайте университета.

Группа неврологов во главе с доктором медицинских наук Рэндаллом Бэйтменом обнаружила, что при хроническом недосыпе в головном мозге повышается концентрация белка бета-амилоида, что приводит к развитию деменции.

В рамках эксперимента выяснилось, что после того, как человек провел бессонную ночь уровень бета-амилоида у наблюдаемых на 25-30% превышал норму. Отмечается, что такие показатели, за чистую фиксируют у людей, генетически склонных к нейродегенеративным заболеваниям.

«Это исследование показывает, что нарушения сна увеличивают риск возникновения болезни Альцгеймера», – рассказал Бэйтмен.

При этом механизм, стимулирующий выработку белка, до сих пор ученым неизвестен. Однако невролог подчеркнул, что одна бессонная ночь не означает, что человек приобретет эту болезнь, проблемы могут возникнуть у людей, у которых, кто хронически не досыпает.

Болезнь Альцгеймера – одна из распространенных форм деменции, она чаще всего встречается у людей после 50 лет.