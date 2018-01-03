СМИ: Выпуск журнала Playboy может прекратиться

После смерти основателя и бессменного руководителя журнала Playboy Хью Хефнера, новое руководство подумывает о прекращении выпуска печатной версии издания и сосредоточиться на развитии в электронном виде.

Руководитель компании Playboy Enterprises Бен Кон заявил, что силы будут брошены на проект World of Playboy.

«Мы хотим сосредоточиться на World of Playboy, который гораздо обширнее, чем просто печатное издание, унаследованное нами», - приводит слова Кона Wall Street Journal.

После смерти Хефнера 35% акций Playboy Enterprises перешла к Бену Кону и его компании Rizvi Traverse. Кон считает, что компания будет намного успешнее, если сосредоточится на реализации прав на использование бренда Playboy другим организациям.

В тоже время выпуск печатной версии журнала уже несколько лет не приносит ничего, кроме убытков. На данный момент журнал, издающийся с 1953 года, можно приобрести в 20 странах.