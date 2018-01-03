Россия может поставлять в Индию двигатели для спутников

Россия может импортировать в Индию плазменные двигатели для космических аппаратов.

По словам гендиректора АО «Информационные спутниковые системы» имени Решетнёва» Николая Тестоедова, отечественные двигатели считаются лучшими в мире и используются на спутниках лидеров телекоммуникационного сектора — Echostar, Intelsat, Eutelsat, информирует газета «Известия».

По словам Тестоедова, ИСС в случае заключения контракта будет разрабатывать систему заправки, а также объединит аппаратуру других российских предприятий и проведет испытания.

Помимо поставки двигательной установки, отечественные инженеры будут интегрировать ее в индийскую спутниковую платформу и проводить комплексные испытания спутников на территории Индии.