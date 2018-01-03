В Казахстане вступил в силу закон о химической кастрации педофилов

В Казахстане 1 января вступили в силу поправки, предусматривающие в качестве наказания химическую кастрацию педофилов.

Также осужденных за сексуальные преступления против несовершеннолетних не могут наказывать условными сроками, амнистировать или заменять наказание более мягким приговором.

Министерством здравоохранения республики разработаны правила применения химической кастрации. Применение мер в виде химической кастрации проводится на основании решения суда в целях предупреждения состояния декомпенсации у лиц, страдающих расстройством сексуального предпочтения, сообщает РИА Новости.