В Киеве пьяный судья совершил ДТП и хотел скрыться на скорой

В Киеве судья в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, после чего пытался скрыться на автомобиле скорой медицинской помощи.

Инцидент произошел возле Житомирской трассы. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на сообщество Dtp.kiev.ua. Судья за рулем автомобиля Ford выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Renault.

«За рулем Ford был местный судья — Усатов Дмитрий Дмитриевич, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он пытался скрыться на «скорой», его задержали», — говорится в сообщении.

На месте аварии работают правоохранительные органы.