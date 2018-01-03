Очевидцы сообщили о стрельбе после ДТП на МКАД

На МКАД произошел дорожный конфликт, в результате которого один из участников открыл стрельбу. Сотрудники московской полиции проверяют информацию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

«Поступила информация о дорожном конфликте на 7-м км МКАД. Сейчас мы проверяем данную информацию», - сообщили в пресс-службе.

Обстоятельства инцидента выясняются.