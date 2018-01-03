В 2017 году товарооборот Украины с РФ вырос больше, чем с Европой

Товарооборот между Россией и Украиной за 2017 год вырос на 28,6% до 9,36 миллиардов долларов. В этот же период торговля Украины со сторанами ЕС выросла на 27,6% - до 29,3 миллиардов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Нацбанк Украины.

Отмечается, что импорт товаров из РФ на Украину за 11 месяцев 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года вырос на 38,6%.

Ранее торгпред Украины Наталия Микольская призналась, что из-за разрыва торговых отношений с Россией экономика страны несет потери в миллиард долларов ежегодно.