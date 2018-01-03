У меня тоже есть ядерная кнопка, но больше и мощнее: Трамп в адрес Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера КНДР Ким Чен Ына о ядерной кнопке. Об этом он написал в своем Twitter.

«Ким Чен Ын заявил, что "ядерная кнопка постоянно находится на его столе". Может кто-нибудь, пожалуйста, из его истощенного и голодающего режима проинформировать его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и гораздо более мощная, чем его, и моя кнопка работает!» — написал Трамп.

Ранее в своем новогоднем обращении Ким Чен Ын заявил, что держит наготове пусковую кнопку ядерных ракет, на которую он может нажать, если США будут угрожать его стране.