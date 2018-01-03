Российский журналист, выдворенный из Латвии «как террорист», прилетел в Москву

Российский журналист Анатолий Курлаев, которого ранее задержали в Латвии, прилетел в Москву. В прибалтийской стране он был объявлен персоной нон грата с 2015 года. Как рассказал журналист российским коллегам, его задержали без объяснения причин.

«Планировали с семьей полететь на рождественские каникулы в Ригу. Прилетели нормально, никаких проблем не было. С утра спускаемся на ресепшн, тут полиция, показывают фотографию человека, похожего на меня. Мы посмеялись, ничего плохого я не делал и не ожидал. Мы пошли гулять в торговый центр, а там уже полицейские проследили за мной и попросили пройти с ними в отделение полиции. Ничего мне не объяснили, приехали мы туда. Там выяснилось, что у меня пожизненный запрет на въезд в Ригу с 2015 года. Я этого не знал и даже несколько раз туда ездил с этого года», - рассказал журналист.

Курлаев также отметил, что запрет на пребывание в Латвии по времени совпадает с выходом фильма «Враг у ворот», продюсером которого он является. По мнению Курлаева в этом фильме «ничего такого не было».