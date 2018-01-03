США готовят новые меры против Пакистана из-за признаков поддержки терроризма
Ранее в США заявили, что могут полностью прекратить финансовую поддержку Пакистана.
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Власти США подготовят новые меры в отношении Пакистана по вопросу поддержки терроризма. Об этом заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.
По ее словам, о новых мерах против Пакистана будет объявлено в ближайшие дни, сообщает «РИА Новости».
Ранее в США заявили, что могут полностью прекратить финансовую поддержку Пакистана из-за того, что Исламабад не принимает участия в международной борьбе с терроризмом.