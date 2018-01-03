Следствие рассматривает четыре версии убийства украинской правозащитницы Ноздровской

Представитель Нацполиции по Киевской области Николай Жукович озвучил четыре версии убийства юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской.

«Рассматриваются четыре версии: профессиональная деятельность; ее последнее дело по факту ДТП, дело по хулиганству и возможная попытка изнасилования», - цитирует Жуковича «Укринформ».

Основной версией следствие рассматривает дело по факту ДТП, которым она занималась несколько лет. В 2015 году сестру Ноздровской сбил насмерть племянник председателя суда Вышгородского района.

О гибели правозащитницы стало известно 1 января. Тело Ноздровской найдено в реке в Вышгородском районе Киевской области.