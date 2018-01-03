Пушков прокомментировал слова Трампа о влиянии санкций на КНДР

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о влиянии санкций на КНДР. Об этом он написал в своем Twitter.

Трамп утверждает:санкции начинают давать рез-ты. Не соглашусь: Ким не намерен отказаться от я/о. Но еще более жестких санкций явно не хочет. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 января 2018 г.

«Трамп утверждает: санкции начинают давать результаты. Не соглашусь: Ким (Ким Чен Ын, глава КНДР. — прим. ред.) не намерен отказаться от ядерного оружия. Но еще более жестких санкций явно не хочет», — написал Пушков.

Ранее Трамп объявил, что США введут новые санкции против Северной Кореи, и призвал Китай использовать все рычаги для давления на КНДР. Такие меры связаны с новым пуском баллистической ракеты, который накануне произвела Северная Корея. По словам Дональда Трампа, санкции имеют значительное влияние на КНДР.