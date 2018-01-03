В Подмосковье пантера загрызла насмерть мужчину и сбежала на свободу

В Подмосковье в частном домашнем зверинце пантера напала на мужчину, который ухаживал за животными. От полученных травм мужчина скончался на месте. Инцидент произошел в подмосковной деревне Обновленный труд, улица Летняя. Информацию сайту телеканала «Звезда» подтвердили в управлении МВД РФ.

Во время кормления животного, когда мужчина зашел в клетку, пантера напала на него. После этого хищное животное сбежало на свободу.

Как отмечается, позже животное поймали. Установлено, что погибший являлся гражданином Украины.