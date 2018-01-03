У литовцев в новом году уменьшились зарплаты

Граждане Литвы с 1 января будут платить больше налогов и меньше получат «на руки». С началом 2018 года в стране вступили в силу поправки к законам о подоходном налоге и государственном социальном страховании.

Если раньше литовцы, воспитывающие несовершеннолетних детей, получали налоговые льготы в размере 30 евро в месяц, то с 1 января льготы были отменены, поэтому зарплата работников в зависимости от количества детей снизится на 15, 30, 60 евро.

Также отмечается, что в 2018 году всем литовцам, решившим начать собственный бизнес придется платить взносы в Фонд государственного социального страхования с минимальной зарплаты (с 400 евро) даже в том случае, если параллельно они работают на другой работе полный день. Ранее этого делать не приходилось, сообщает Delfi.

Кроме того, с 1 января после повышения минимальной зарплаты в стране до 400 евро увеличился и 9% фиксированный обязательный налог на здравоохранение. Гражданам придется заплатить 36 евро вместо 32.