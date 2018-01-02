Эстонские метеорологи предупредили русских об «опасности голода»

В прогнозе погоды на 2 января, который опубликовали на русскоязычной версии эстонского интернет-портала Ilm.ee (pogoda.ee), сообщается, что во вторник в Эстонии облачно с прояснениями. Во многих местах прибалтийской страны ожидается дождь, а также «опасность голода!».

На сайте pogoda.ee ежедневно выходит прогноз погоды, основанный на данных Агентства по окружающей среде, которое выполняет функции национальной службы погоды в Эстонии.

Скорее всего, эстонские метеорологи перепутали слова «гололед» и «голод».