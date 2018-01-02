Порошенко ждет от США поставок летального оружия
Украинский лидер Петр Порошенко заявил о рекордном военном бюджете Украины в 2018 году.
Фото: Matthias Balk / dpa / Globallookpress
Президент Украины Петр Порошенко анонсировал в 2018 году получение Киевом вооружений из США.
«В следующем году военный бюджет нашей страны составит рекордные 86 миллиардов гривен. Мы получим летальное оборонительное оружие от наших партнеров из США...», - написал на своей странице в Facebook Порошенко.
Он добавил, что, по его мнению, ВСУ являются одной из самых эффективных армий Европы.