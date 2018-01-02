Между двух шлагбаумов: водитель Mercedes в Киеве спасся от поезда в последнюю секунду

На железнодорожном переезде в селе Тарасовка под Киевом водитель автомобиля марки Mercedes едва не спровоцировал крупное ДТП.

На кадрах, опубликованных в социальной сети Facebook, видно, как автолюбитель, нарушая ПДД, пересек пути на запрещающие сигналы, однако не смог покинуть переезд из-за опустившегося перед ним шлагбаума.

Благодаря помощи работников переезда, автомобилист все же смог переехать рельсы за секунду до того, как на полной скорости появился поезд.

«Феерический.... водитель на переезде Тарасовка - Боярка. Давайте сделаем его знаменитым», - прокомментировал автор поста, опубликованного в сообществе «Киев автомобильный».