Паустовский входил в число кандидатов на Нобелевскую премию в 1967 году

Кандидатура Константина Паустовского была выдвинута на Нобелевскую премию по литературе в 1967 году.

Об этом свидетельствуют обнародованные второго января Шведской академией архивные документы. Cписки номинантов держатся в секрете пятьдесят лет.

Имя советского писателя было предложено членом Шведской академии писателем Эйвиндом Юнсоном. Однако Нобелевский комитет отклонил кандидатуру Паустовского.

Всего в обнародованном во вторник списке значатся семьдесят имен.

Имя будущего обладателя премии до последнего момента держится в секрете.