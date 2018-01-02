Паустовский входил в число кандидатов на Нобелевскую премию в 1967 году
Из рассекреченного документа Нобелевского комитета стало известно, что 50 лет назад, в 1967 году в список номинантов на премию входил советский писатель Константин Паустовский.
Фото: Галина Кмит / РИА Новости
Кандидатура Константина Паустовского была выдвинута на Нобелевскую премию по литературе в 1967 году.
Об этом свидетельствуют обнародованные второго января Шведской академией архивные документы. Cписки номинантов держатся в секрете пятьдесят лет.
Имя советского писателя было предложено членом Шведской академии писателем Эйвиндом Юнсоном. Однако Нобелевский комитет отклонил кандидатуру Паустовского.
Всего в обнародованном во вторник списке значатся семьдесят имен.
Имя будущего обладателя премии до последнего момента держится в секрете.