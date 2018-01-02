В Донбассе разрушили памятник участникам так называемой «АТО»
В Константиновке Донецкой области в очередной раз разрушили памятный знак участникам так называемой «АТО».
Фото: zi.dn.ua
Неизвестные в Донецкой области снова разломали памятник участникам «АТО».
Они повалили на землю две плиты с изображением флага Украины и словами из гимна, сообщает «Знамя индустрии».
Герб Украины разбили и разбросали вокруг того места в сквере афганцев, где в октябре установили этот монумент.
Директор городского объединения парков и кинотеатров Инна Ягмурова вызвала на место происшествия полицию. Сотрудник правоохранительных органов зафиксировали факт разрушения.