Автомобиль протаранил коляску на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на пешеходном переходе на пересечении Дачного проспекта и Ветеранов автомобиль на высокой скорости сбил детскую коляску. На месте происшествия работают две машины реанимации и полиция.

В настоящий момент нет информации о погибших или пострадавших. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ДТП. Как сообщает Piter.tv, сейчас неизвестно, находился ли ребенок в коляске в момент аварии или был на руках у матери. Однако очевидцы рассказали, что от женщины, которая переходила дорогу с коляской, сильно пахло алкоголем.