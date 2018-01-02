Трамп заявил, что помощницу Хиллари Клинтон нужно отправить в тюрьму

Президент США Дональд Трамп заявил, что Хуму Абедин, помощницу Хиллари Клинтон, нужно посадить в тюрьму.

«Бесчестная помощница Хиллари Клинтон Хума Абедин обвиняется в несоблюдении элементарного протокола безопасности. Она вложила секретные пароли в руки иностранных агентов. Помните фотографии моряков на субмарине? Посадить!» - написал в Twitter Трамп.

До этого появилась информация, что на ноутбуке мужа Абедин — Энтони Винера — были обнаружены письма бывшего государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Хиллари Клинтон.