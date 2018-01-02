Журналиста телеканала ТВЦ задержали в Риге и планируют выслать

Журналист российского телеканала ТВЦ Анатолий Курлаев заявил, что сотрудники правоохранительных оранов Латвии задержали его в Риге и намерены выслать из страны.

«Я вчера прилетел в Ригу. В гостинице меня не нашли, задержали уже в торговом центре и сказали, что у меня пожизненный запрет на въезд в Латвию. Причин не объяснили. ... Также там было сказано что-то об угрозах государству», - приводит РИА Новости слова Курлаева, сказанные им в эфире радиостанции Baltkom.

По его словам, он все еще находится в полиции, после чего его депортируют.

Позже журналист опубликовал на своей странице в Facebook фотографию решения главы МВД Латвии о признании его персона нон грата в стране с 2015 года.

Курлаев уточнил, что его водят под конвоем, «как особо опасного преступника».