Первые летающие автомобили появятся в продаже уже в 2018 году

Уже в 2018 году в продажу могут поступить первые летающие автомобили. Об этом говорят крупные вложения, которые автоконцерны, в числе которых есть и консервативно настроенные, инвестируют в разработку дронов.

Как пишет журнал Forbes, компания из Германии Daimler приобрела долю и вложила 25 миллионов евро в стартап E-Volvo, который занимается разработкой двухместного электрического летательного средства Volokopter.

Японская Toyota занимается финансированием разработки летающего авто Cartivator. А китайская Geely купила американскую Terrafugia, которая создает четырехместный летающий автомобиль.

В материале также сообщается, что российский концерн «АвтоВАЗ» намерен начать разрабатывать летательные средства, но лишь через 20 лет. В настоящий момент концерн «Калашников» продемонстрировал летающий аппарат, рассчитанный на одного человека, а российская компания Hoversurf показала летающий электромотоцикл Scorpion-3.

В прошлом году в Дубае было презентовано первое беспилотное летающее такси, а компания Passenger Drone произвела его первый пилотируемый полет в Европе.

Журнал также пишет, что авиакорпорации Airbus и Boeing тоже занимаются проектами беспилотных пассажирских летательных аппаратов.