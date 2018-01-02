Росгвардия утвердила личный штандарт и памятный знак директора ведомства

Как сообщает пресс-служба ведомства, личный штандарт директора Росгвардии является особо почетным знаком различия.

«Согласно положению, утвержденному тем же приказом, личный штандарт директора Росгвардии является особо почетным персонифицированным знаком различия, символом его служебного долга и личной ответственности за руководство войсками национальной гвардии России», - сообщили в ведомстве.

Штандарт представляет собой квадратное знамя с лентами цветов российского триколора, а в центре – золотое изображение эмблемы Росгвардии.