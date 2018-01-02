Случайная петарда сожгла квартиру в Иркутске: едва не погибли двое детей

Два ребенка двух и девяти лет находились в квартире, когда в ней разгорелся пожара в результате попадания на балкон с улицы петарды. Инцидент произошел вечером 1 января.

Тревогу забила инспектор по охране общественного порядка Мария Титова, которая находилась в отпуске и услышала детский плач, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Когда прибыли спасатели, помещение было охвачено огнем – горели мебель, бытовая техника, домашние вещи, едкий дым распространился по всей квартире. Детей нашли в одной из комнат за шторой, они получили отравление угарным газом, младшая девочка была без сознания. Оказалось, что в момент возгорания мать вместе со своим мужем отлучились в магазин.

Полиция проводит проверку и ведет поиск причастных к инциденту.