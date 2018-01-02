Осколок разбитого фейерверком стекла повредил глаз двухлетней девочки в Кемерове

В Кемеровской области ребенок получил травму глаза в результате попадания фейерверка в оконное стекло.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте регионального управления МВД РФ, «накануне, около 00:35 в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение об оказании медицинской помощи двухлетней девочке, которая была травмирована осколком оконного стекла».

«Врачи диагностировали ребенку проникающее ранение правого глаза. Полицейские выяснили, что девочка получила ранение в результате попадания в окно пиротехнического изделия», — сообщает региональное управление МВД по Кемеровской области.

В полиции также рассказали, что жильцы квартиры, расположенной на седьмом этаже дома по улице Мира, в ночь с 31 декабря на 1 января находились у окна и наблюдали, как запускают фейерверки. Внезапно оконное стекло разбилось, а один из осколков причинил ребенку ранение глаза, после чего родители девочки вызвали скорую помощь.

По данным ГУ МВД, в ходе осмотра квартиры сотрудники полиции обнаружили фрагменты парашютной ракеты. Полицейские полагают, что именно это пиротехническое изделие пробило стеклопакет.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».