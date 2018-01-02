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За пределами здравого смысла: президент Молдавии Додон ответил на решение КС

Юрий Легейдо
16:58 02.01.2018
Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение Конституционного суда о назначении главы МИД в обход главы государства противоречащим здравому смыслу.
За пределами здравого смысла: президент Молдавии Додон ответил на решение КС
Фото: Kremlin PoolGlobal Look Press

Игорь Додон на своей странице в Facebook прокомментировал решение Конституционного суда (КС), который разрешил главе парламента или премьер-министру назначать главу МИД в обход президента Молдавии.

Президент Молдавии отметил, что КС принял противоречивое решение «на пределе законности и за пределами здравого смысла».

«Вновь грубо нарушена законная процедура», - написал Додон.

Он также объяснил, почему дважды отклонил предложенных ему для утверждения кандидатов в министры. По словам Додона, он решил не уступать, чтобы потом годами «не объяснять, почему был назначен на должность тот или иной состав скомпрометировавших себя министров».

Ранее сообщалось, что 2 января Конституционный суд Молдавии разрешил назначать главу МИД и еще шестерых членов правительства в обход президента.

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