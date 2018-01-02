На теле был только бюстгальтер: выяснились подробности убийства украинской правозащитницы

На теле убитой украинской правозащитницы Ирины Ноздровской обнаружено несколько ножевых ранений.

Отмечается, что на погибшей был только бюстгальтер, передает «Обозреватель».

В области шеи у Ноздровской обнаружены колото-резаные раны.

Ирина лично вела дело гибели своей сестры, которую сбил водитель Дмитрий Россошанский - племянник на тот момент председателя Вышгородского суда. Ей часто угрожали друзья и родственники убийцы.

В частности, отец Россошанского, после того как сына оставили под стражей пригрозил правозашитнице: «Ты плохо кончишь».