На теле был только бюстгальтер: выяснились подробности убийства украинской правозащитницы
Стали известны новые подробности убийства украинской правозащитницы Ирины Ноздровской.
Фото: Iрина Ноздровська / Facebook
На теле убитой украинской правозащитницы Ирины Ноздровской обнаружено несколько ножевых ранений.
Отмечается, что на погибшей был только бюстгальтер, передает «Обозреватель».
В области шеи у Ноздровской обнаружены колото-резаные раны.
Ирина лично вела дело гибели своей сестры, которую сбил водитель Дмитрий Россошанский - племянник на тот момент председателя Вышгородского суда. Ей часто угрожали друзья и родственники убийцы.
В частности, отец Россошанского, после того как сына оставили под стражей пригрозил правозашитнице: «Ты плохо кончишь».