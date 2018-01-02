Эстония не разрешила России открывать дополнительные участки для голосования

Эстонский МИД не разрешил посольству России открыть дополнительные избирательные участки на время президентских выборов.

«Аккредитованные в Эстонии представительства зарубежных стран имеют право проводить выборы только по разрешению МИД Эстонии только в своих представительствах или консульствах», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря МИД Эстонии Сандры Камиловой.

Пресс-секретарь отметила, что «исходя из этого, посольство Российской Федерации может проводить выборы только в помещениях посольства в Таллине, а также в консульствах в Тарту и Нарве».

Ранее посол РФ в Эстонии Александр Петров заявил, что российское посольство направило МИД ноту с просьбой разрешить проведение голосования в нескольких городах, где живут граждане России, учитывая большой интерес к предстоящим выборам и то, что участков в посольстве и консульствах не достаточно.