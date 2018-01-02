Заключенные сбежали из берлинской тюрьмы третий раз за неделю

Заключенные берлинской тюрьмы Плетцензее совершили побег, ставший третьим за неделю.

По данным издания Welt, двое арестантов тюрьмы открытого типа, где предусмотрен минимальный надзор за заключенными, сбежали в понедельник 1 января. В материале отмечается, что один из беглецов уже добровольно сдался правоохранителям.

Напомним, четыре арестанта совершили побег из берлинской тюрьмы Плетцензее в минувший четверг. Пока сотрудники полиции занимались их поисками, на следующий день сбежал еще один — пятый заключенный.

Сейчас власти ведут розыск шестерых сбежавших преступников. В связи с инцидентами проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в одной из тюрем Бразилии произошел бунт заключенных, жертвами которого стали девять человек.