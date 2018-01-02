Заключенные сбежали из берлинской тюрьмы третий раз за неделю
Сейчас в розыске находятся шесть арестантов, самовольно покинувших расположение исправительного учреждения.
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Заключенные берлинской тюрьмы Плетцензее совершили побег, ставший третьим за неделю.
По данным издания Welt, двое арестантов тюрьмы открытого типа, где предусмотрен минимальный надзор за заключенными, сбежали в понедельник 1 января. В материале отмечается, что один из беглецов уже добровольно сдался правоохранителям.
Напомним, четыре арестанта совершили побег из берлинской тюрьмы Плетцензее в минувший четверг. Пока сотрудники полиции занимались их поисками, на следующий день сбежал еще один — пятый заключенный.
Сейчас власти ведут розыск шестерых сбежавших преступников. В связи с инцидентами проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в одной из тюрем Бразилии произошел бунт заключенных, жертвами которого стали девять человек.