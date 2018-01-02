Главу МИД в Молдавии будут назначать в обход президента

Главу МИД Молдавии и еще шестерых членов правительства теперь могут назначать в обход президента страны. Такое решение принял Конституционный суд Молдавии, пишет РИА Новости.

«Председатель парламента или премьер в качестве и.о. издаст декрет о назначении членов правительства и примет их присягу», — заявил во вторник на заседании член КС Игорь Доля.

Ранее глава Демократической партии страны Владимир Плахотнюк предложил заменить некоторых членов правительства. Президент страны Игорь Додон утвердил эти отставки, но два раза отказался назначить новых членов кабмина.