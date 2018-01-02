Жилой дом на Рублевском шоссе в Москве эвакуируют из-за сообщения о бомбе
40 человек эвакуированы из жилого дома на Рублевском шоссе в Москве из-за анонимного звонка о минировании.
Фото: Алексей Иванов / ТРК «Звезда»
Неизвестный злоумышленник «заминировал» жилой дом на Рублевском шоссе, оттуда были эвакуированы 40 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Поступило анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в жилом доме. На месте работают кинологи», - цитирует агентство слова своего собеседника.
Сообщается также, что за последние сутки поступило более 50 анонимных звонков об угрозах взрыва в разных городах России.