Жилой дом на Рублевском шоссе в Москве эвакуируют из-за сообщения о бомбе

Неизвестный злоумышленник «заминировал» жилой дом на Рублевском шоссе, оттуда были эвакуированы 40 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Поступило анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в жилом доме. На месте работают кинологи», - цитирует агентство слова своего собеседника.

Сообщается также, что за последние сутки поступило более 50 анонимных звонков об угрозах взрыва в разных городах России.