50 метров над водой: НАСА показало снимок огромного айсберга, который откололся от ледника
От ледника в Исландии откололся гигантский айсберг.
Фото: NASA
Огромный массив отколовшегося льда возвышается над водной поверхностью примерно на 50 метров, а его общая высота составляет около 315 метров.
Фотография айсберга опубликована на сайте NASA, специалисты которого, помимо прочего, занимаются мониторингом состояния ледников Земли.
Отмечается, что айсберг откололся от ледника Pine Island (Сосновый остров) в Исландии еще в сентябре прошлого года. После нескольких недель после начала дрейфа он разрушился на двадцать фрагментов.