На Сахалине пьяный водитель столкнулся с автобусом

В Сахалинской области при столкновении автомобиля Toyota с автобусом Hyundai на трассе пострадали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Как сообщается на сайте МВД России по региону, водитель машины Toyota Land Cruiser Prado, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по предварительной информации, уснул за рулем и выехал на сторону дороги, предназначенной для вcтречного движения, где столкнулся с автобусом Hyundai.

По информации РИА «Сахалин-Курилы», ДТП произошло в районе села Правда Холмского района.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.