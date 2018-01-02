На Сахалине пьяный водитель столкнулся с автобусом
Водитель машины Toyota Land Cruiser Prado, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречку, где столкнулся с автобусом Hyundai.
Фото: skr.su
В Сахалинской области при столкновении автомобиля Toyota с автобусом Hyundai на трассе пострадали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Как сообщается на сайте МВД России по региону, водитель машины Toyota Land Cruiser Prado, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по предварительной информации, уснул за рулем и выехал на сторону дороги, предназначенной для вcтречного движения, где столкнулся с автобусом Hyundai.
По информации РИА «Сахалин-Курилы», ДТП произошло в районе села Правда Холмского района.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.