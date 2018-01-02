Названы самые скучные фильмы всех времен

Британцы назвали самые скучные фильмы всех времен. Рейтинг был составлен журналом NME. Акция была приурочена к премьере фильма «Стиральная машина», которая прошла пятого декабря в одном из лондонских кинотеатров.

Отмечается, что в опросе участвовали две тысячи жителей Британии.

Возглавил рейтинг фильм «Пятьдесят оттенков серого», который вышел в 2015 году. За эту киноленту проголосовали 34% респондентов.

На втором месте расположился фильм «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999). За него свои голоса отдали 29% опрошенных. На третьей строчке списка – «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», который вышел в 1999 году. Этот фильм назвали 26% респондентов.

В десятку лидеров самых скучных фильмов всех времен также вошли «Горбатая гора» (2005), «Трансфомеры» (2007), «Почтальон» (1997), «Артист» (2011), «Австралия» (2008), «Ванильное небо» (2001) и «Семь лет в Тибете» (1997).