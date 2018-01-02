Новозеландцы построили остров, чтобы в Новый год обойти сухой закон

Несколько жителей новозеландского города Коромандел построили искусственный остров для того, чтобы в новогодние праздники избежать запрета употреблять алкогольные напитки в общественных местах.

Как сообщает BBC News, во время отлива в устье реки Тайруа энтузиасты насыпали остров из песка, установили на него стол, дождались, когда вернется вода, и начали отмечать праздник.

Новозеландцы утверждали, что находятся в «интернациональных водах», там не действует запрет на распитие спиртных напитков. «Островитяне» употребляли алкоголь всю новогоднюю ночь.

Инспектор полиции Джон Келли эту идею назвал креативной, он также добавил, что если бы он про этот остров, то, возможно, и сам присоединился бы к его строителям

Отмечается, что в Короманделе запрещено распивать спиртные напитки в общественных местах в течение всех новогодних праздников. За это можно получить штраф почти $180.