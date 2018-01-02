МИД Пакистана вызвал посла США после обвинений Трампа в адрес Исламабада – СМИ

МИД Пакистана вызвал посла Соединенных Штатов Дэвида Хейла для того, чтобы выразить протест по поводу «необоснованных обвинений» американского президента Дональда Трампа в адрес Исламабада.

Об этом передает The News International, ссылаясь на источники.

Напомним, Трамп выступил с обвинениями в адрес властей Пакистана в том, что они предоставляют убежище боевикам, при этом используя переводимые США в страну средства.

Глава МИД Пакистана Хаваджа Асиф сказал, что заявление американского лидера о финансовой помощи Пакистану «не имеет значения» потому, что Исламабад уже отказался от расширения сотрудничества с Соединенными Штатами.