Марокканский блогер призвал соотечественников задуматься об эмиграции в Россию

Студент из Марокко показал соотечественникам, сколько стоят продукты в России и отметил, что дешевая еда – серьезный аргумент задуматься об эмиграции.

Марокканец показал фруктовый сок по 72 рубля за двухлитровый пакет, отметил большой выбор халяльной курицы, которая стоит дешевле, чем в Марокко.

Он отметил, что в России огромный выбор молока разной степени жирности, недорогой хлеб.

«Здесь можно найти недорогую рыбу разных сортов и ценовых категорий, много специй, сахар. Морская рыба стоит 250 рублей за килограмм. Если у вас есть диплом высшего образования - без сомнений переезжайте в Россию», - заключил блогер.