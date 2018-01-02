В Китае остановили производство более 500 моделей автомобилей

В Китае приостановлено производство более 500 моделей легковых автомобилей. Изменения критериев по количеству выбросов в атмосферу вынудит остановить конвейеры по производству как местных китайских производителей, так и крупных транснациональных игроков авторынка, среди которых Chery, FAW-Volkswagen, Beijing Benz Automotive и Dongfeng Motor Corporation, сообщает Xinhua.

Производство не будет возобновлено до тех пор, пока автомобили не будут соответствовать новым экологическим нормам, одобренным руководством страны.

Согласно планам правительства Китая, к 2040 году автопром КНР полностью откажется от автомобилей на ископаемом топливе, но уже сейчас Китай является крупнейшим рынком электромобилей в мире, так как производство электромобилей дает налоговые преференции как производителям, так и владельцам таких транспортных средств.