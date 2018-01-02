В США грузовик сбил пешеходов, пострадали не менее семи человек
В США грузовой фургон врезался в легковую машину и протащил ее на тротуар, где сбил несколько пешеходов.
Фото: tim zuker / twitter
В Сан-Франциско грузовик протаранил легковушку и вылетел на тротуар, сбив нескольких пешеходов.
Авария произошла на перекрестке улицы Гери и 21-й авеню. Как сообщает NBC, в результате инцидента пострадали семь человек, двое из них получили серьезные травмы.
По неподтвержденным данным, в результате инцидента пострадали пять человек в автомобиле и двое пешеходов.