В США грузовик сбил пешеходов, пострадали не менее семи человек

В Сан-Франциско грузовик протаранил легковушку и вылетел на тротуар, сбив нескольких пешеходов.

Авария произошла на перекрестке улицы Гери и 21-й авеню. Как сообщает NBC, в результате инцидента пострадали семь человек, двое из них получили серьезные травмы.

По неподтвержденным данным, в результате инцидента пострадали пять человек в автомобиле и двое пешеходов.