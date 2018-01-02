Резервный фонд РФ объединили с Фондом национального благосостояния

1 января Резервный фонд России перестал существовать и присоединяется к Фонду национального благосостояния (ФНБ). Таким образом, с 1 января все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета будут направляться в ФНБ, сообщает РИА Новости.

Оба фонда были созданы в 2008 году путем разделения Стабфонда, предназначенного для накопления дополнительных доходов от роста цен нефть и газ. В случае резкого падения цен на углеводороды Резервный фонд должен был финансировать дефицит бюджета, а ФНБ создавался как одна из частей механизма пенсионного обеспечения россиян.