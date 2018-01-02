Бунт в бразильской тюрьме привел к смерти девяти человек

В бразильском штате Гойяс в результате бунта в колонии погибли девять и ранены 14 человек.

Беспорядки возникли в ходе конфликта между двумя группировками заключенных, которые подожгли матрасы и предприняли массовый побег. В результате погибли девять человек, 14 получили серьезные ранения. Из колонии сбежали 106 человек, из которых полиции удалось задержать по горячим следам лишь 29, сообщает ENCA.

Как отмечает портал, в минувший понедельник в штате Амазонас 10 заключенным также удалось совершить массовый побег.

Согласно данным на 2016 год, в Бразилии в два раза больше заключенных, чем мест в тюрьмах – 726 тысяч заключенных на 368 тысяч мест.