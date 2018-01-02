СМИ: 60% украинских гастарбайтеров сталкиваются с проблемами в Польше

В Польше более половины гастарбайтеров из Украины сталкиваются с различными проблемами, связанными с трудоустройством. Многие из них оказываются в чужой стране без паспортов, работая фактически за еду.

При этом, как говорят сами украинские «заробитчане», жаловаться в польские органы по охране труда или полицию практически бесполезно.

«Здесь такая мафия и проплаченные в полиции свои люди, что ничего не докажешь. Ни одна организация в Польше не поможет. Они все требуют массу бумаг и доказательств, а 90% людей работают «в черную», - приводит слова одного из гастарбайтеров Strana.ua.

Как отмечает издание, с аналогичными проблемами столкнулись украинцы в Румынии, Литве и Чехии.