В Польше опубликован реестр педофилов

В Польше 1 января опубликован реестр 768 преступников, обвиненных в растлении малолетних.

Как заявил министр юстиции Польши Збигнев Зебро, публикация реестра проведена в интересах защиты детей.

«Государство несет ответственность за защиту ребенка, а не педофила. Преступник, который обижает детей, должен нести за это ответственность», - заявил министр.

Он отметил, что даже после отбытия тюремного срока преступник должен быть под постоянным контролем и общество должно быть проинформировано о том, кто является их соседом.

В списке 768 преступников описаны личные данные и фотографии людей, совершивших преступления сексуального характера в отношении лиц младше 15 лет.

Помимо открытого реестра, также создан закрытый реестр сексуальных преступников, где содержатся данные о 2614 людях, где есть персональные данные о лицах, совершивших преступления в отношении несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет. Суды приняли решение не публиковать их данные в открытом доступе.