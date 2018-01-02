Более тысячи машин сгорели во Франции в новогоднюю ночь

Более тысячи автомобилей сгорели во Франции в ночь с 31 декабря на 1 января, сообщили в пресс-службе МВД страны.

Как отметили в ведомстве, за ночь был зафиксирован поджог 1031 автомобиля. За совершение противоправных действий правоохранительные органы задержали 510 человек.

Отмечается, что ровно год назад было зарегистрировано 935 поджогов автомобилей, а в 2012 и 2013 годах было сожжено 1193 и 1067 машин соответственно.