Более тысячи машин сгорели во Франции в новогоднюю ночь
В период празднования Нового года злоумышленники сожгли более тысячи машин во Франции.
Фото: Panoramic / ZUMAPRESS.com / Globallookpress
Более тысячи автомобилей сгорели во Франции в ночь с 31 декабря на 1 января, сообщили в пресс-службе МВД страны.
Как отметили в ведомстве, за ночь был зафиксирован поджог 1031 автомобиля. За совершение противоправных действий правоохранительные органы задержали 510 человек.
Отмечается, что ровно год назад было зарегистрировано 935 поджогов автомобилей, а в 2012 и 2013 годах было сожжено 1193 и 1067 машин соответственно.