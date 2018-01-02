Стоимость проезда по карте «Тройка» подорожает на рубль

Проезд в городском общественном транспорте по карте «Тройка» со 2 января составит 36 рублей. Подорожает и стоимость «Единого» на 30 дней - с 1700 рублей до 1765 рублей, а безлимитный билет на 30 дней подорожает на 75 рублей - до 2075 рублей, сообщает ТАСС.

Неизменной останется стоимость разовых поездок на городском транспорте – 55 рублей.