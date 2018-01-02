У острова Борнео затонула лодка с людьми, есть погибшие
Моторная лодка с 45 пассажирами перевернулась неподалеку от индонезийского острова Борнео.
Фото: Sergio Pitamitz / Danita Delimont / Globallookpress
Моторная лодка Anugrah Express, перевозившая 45 пассажиров, затонула неподалеку от индонезийского острова Барнео.
Как сообщает агентство Xinhua, в результате инцидента погибли по меньшей мере восемь человек, десятки числятся пропавшими без вести. Причиной катастрофы, по словам представителей спасательных служб, стало столкновение лодки с плывшим по воде бревном.
Точное число погибших и пропавших без вести уточняется.