У острова Борнео затонула лодка с людьми, есть погибшие

Моторная лодка Anugrah Express, перевозившая 45 пассажиров, затонула неподалеку от индонезийского острова Барнео.

Как сообщает агентство Xinhua, в результате инцидента погибли по меньшей мере восемь человек, десятки числятся пропавшими без вести. Причиной катастрофы, по словам представителей спасательных служб, стало столкновение лодки с плывшим по воде бревном.

Точное число погибших и пропавших без вести уточняется.