Путин поздравил программу «Время» с 50-летием

Президент России Владимир Путин посетил студию программы «Время» на Первом канале и поздравил коллектив программы с юбилеем.

«За все время, которое я являюсь президентом, я был в этой студии не более двух раз, но сегодня особенный день. Сегодня юбилей программы «Время», это праздник не только коллектива программы в Первого канала, но и всей страны. Потому что за эти 50 лет программа «Время» стала лидером информационного вещания в нашей стране. Я думаю, что ее и заграницей с интересом смотрели и смотрят», - сказал Путин.