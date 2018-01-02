Подарок на $19 миллионов: в США из-за компьютерного сбоя сотни человек выиграли в лотерею

Рождественская лотерея в Южной Каролине стала счастливой для нескольких сотен американцев. Однако это не было везением на Рождество, а компьютерным сбоем. Как оказалось, аппарат по печати лотерейных билетов в течение двух часов печатал исключительно выигрышные билеты с призом 500 долларов каждый.

После покупки нескольких билетов, которые оказались выигрышными, сотни американцев выстроились в очередь в кассы, скупая заветные квиточки десятками. К счастью, организаторы достаточно быстро поняли причины ажиотажа и приостановили продажу билетов.

Как сообщает NY Times, лотерейным счастливчикам еще придется побороться за свои призовые, так как в правилах лотереи не говорится о гарантированных выплатах победителям, при том, что многие из участников приобрели билетов на сотни долларов и выиграли не менее 10-20 тысяч долларов каждый. По данным издания, в том случае, если организаторов все же обяжут выплатить призовые, то они потеряют 19,6 миллионов долларов.